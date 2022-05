Güsen startet mit neuen Projekten in den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Güsen - Im März des kommenden Jahres startet der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Auch da möchten die Güsener bestmöglichst abschneiden. So wurde ein Komitee ins Leben gerufen, das die Vorbereitungen für die Teilnahme am Landeswettbewerb organisiert und koordiniert. Ortsbürgermeister Mario Helmrich: „Wir werden weitere Projekte in Angriff nehmen, um unser Dorf noch attraktiver zu machen.“