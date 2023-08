Hafenfest: Schöne Schiffe auf dem Elbe-Havel-Kanal in Parey

Parey - Der Wassersportverein Parey/Elbe führte, im 55. Jahr seines Bestehens, wieder sein traditionelles Hafenfest durch. Zunächst ging es gemeinsam mit den geschmückten Booten im Korso auf dem Elbe-Havel- Kanal an Parey vorbei und kurz vor Güsen zurück.

Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken gab es den von den Mitgliedern selbst gebackenen Kuchen und Frozen Cappuccino. „Das war an diesem sonnig heißen Tag eine willkommene Erfrischung. Alle Aktivitäten wurden ins Freie und in den Schatten verlegt“, so Jörg Saalfeld.

Zum gemeinsamen Abendessen hatte man dann die Qual der Wahl. Eine große Auswahl an selbst gemachten leckeren Salaten, eingelegtem Gemüse sowie einer Schweinenuss aus dem Smoker. Die laue Sommernacht bot Anlass für die Mitglieder noch bis tief in die Nacht hinein mit gekühlten Getränken zu fachsimpeln.

Beim traditionellen Hafenfest kam auch das gemeinsame Essen nicht zu kurz. Foto: Wassersportverein Parey/Elbe

Jörg Saalfeld: „Laut langjähriger Vereinstradition, auch Gastbooten und anderen Wassersportlern Quartier zu bieten, wurde sogleich eine Einladung ausgesprochen. Diese wurde dankend an genommen. Ein war rundum gelungenes Hafenfest.“

Wassersportverein hat eine 55-jährige Geschichte

Der Wassersportverein Parey/Elbe wurde im Jahr 1968 gegründet. Es ist ein Sportverein in Elbe-Parey für Segeln und gegebenenfalls weitere Sportangebote. Vorsitzende ist Jacqueline Ladewig. Der Wassersportverein Parey/Elbe fördert das Miteinander von Segel- und Motorsport mit dem Ziel der Erholung, Entspannung, Fitness und Geselligkeit unter der Ausübung von naturbezogenen Wassersportarten in möglichst intakten und naturnahen Gewässern.

Er ist Mitglied im Landes-Seglerverband Sachsen-Anhalt. Der Pareyer Wassersportverein nimmt am jährlichen Fahrtenwettbewerb teil. Im Jahr 2021 wurden die Pareyer bester Verein im Fahrtenwettbewerb des Landes-Seglerverbandes.

Das Vereinsgelände befindet sich am seeartigen Bereich von Kühnes Loch. Es verfügt über eine Wasserfläche mit Steganlagen. Dazu kommen noch Parkplätze, Bootshalle, Sozialtrakt und eine Grünfläche.

Der Wassersportverein bietet die Möglichkeit für Paddler, Kanuten, Segel- und Motorbooten einen Gastliegeplatz zur Übernachtung in Boot oder Zelt zu bekommen. Es stehen zwei Gastplätze zur Übernachtung, zusätzlich der freien Plätze der Vereinsmitglieder, wenn sie selbst unterwegs sind, zur Verfügung.

Der Hafenmeister ist in der Saison von Mitte April bis Mitte Oktober dafür in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Einsatz. Reservierungen sind nach Informationen von Wassersportverein Parey/Elbe und Gemeinde Elbe-Parey) nicht machbar. Die Services Toilette, Dusche, Müll, Strom, Sitzmöglichkeiten, kleine Zelte, Slipanlage unter Aufsicht stehen zur Verfügung.