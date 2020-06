In diese den Pareyer Verbindungskanal querende Stromtrasse war das Arbeitsschiff gefahren. Foto: Steve Flügge

Ungewöhnlicher Einsatz am Mittwoch in der Pareyer Schleusenstraße in Parey: Ein Schiff hatte eine Stromtrasse demoliert.

Parey (bsc) l Die Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey wurde am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr zu einem Einsatz in die Schleusenstraße nach Parey gerufen. „Dort war kurz zuvor ein Arbeitsschiff, welches den Pareyer Verbindungskanal befuhr, mit seinen Schiffsaufbauten in eine den Kanal querende Stromtrasse gefahren“, informierte Gemeindewehrleiter Steve Flügge. Dabei zerstörte das Schiff alle vier Leitungen, die dann in den Kanal fielen. Das Schiff setzte die Fahrt nach der Kollision weiter. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten den Uferbereich ab, da auf der Leitung weiterhin Spannung anlag. Ebenso wurde die Sperrung des Kanals veranlasst, da die Gefahr bestand, dass weitere Schiffe oder Boote in die im Wasser liegenden Leitungen hineinfahren könnten. Der Energieversorger wurde hinzugezogen, ebenso die Wasserschutzpolizei. Gegen 19.20 Uhr wurde die Leitung stromlos geschaltet und die Reparaturarbeiten konnten begonnen werden. „Dort war kurz zuvor ein Arbeitsschiff, welches den Pareyer Verbindungskanal befuhr, mit seinen Schiffsaufbauten in eine den Kanal querende Stromtrasse gefahren.“ Steve Flügge, Gemeindewehrleiter Die im Wasser liegenden Leitungen wurden mit einem Boot geborgen. Durch Zeugen wurde der Verursacher gegen 20.30 Uhr ausfindig gemacht werden. Zur Unfallursache ermittelt die Wasserschutzpolizei. Am Donnerstag dauerten die Reparaturarbeiten an. Der Kanal in dem Bereich wird dann gesperrt bleiben. Gemeindewehrleiter Steve Flügge: „Die Gemeinde-Feuerwehr war mit neun Kameraden und zwei Fahrzeugen bis etwa 21.30 Uhr im Einsatz.“

