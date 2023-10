Kinderfest, Spukabend, Musikwettbewerb: Mit einem Dreierpack locken die Schlossfestspiele am 28. Oktober 2023 nach Parchen. Die Nähe zu Halloween ist am Schloss kein Zufall.

Parchen - Mit einem Dreierpack wird am 28. Oktober das Schloss in Parchen (Jerichower Land) in den Mittelpunkt gerückt. Bei den Schlossfestspielen gibt es gruselige wie musikalische Zutaten, die sich an Familien richten.

So soll ein Kinderfest, das im vergangenen Jahr seine Premiere erlebt hat, in den beliebten Spuk im Schloss übergehen und passend zum nahenden Halloween-Fest einen gruseligen Anstrich erhalten, so Veranstalter Falk Heidel. Bei Hindernislauf der Marke Jerichower Land, der Matsch-Wolke, ist schon ordentlich geworben worden. Unter anderem erweckt der Förderverein vom Schloss an der Parkstraße einige alte Bewohner zum Leben und ist ein Lampionumzug geplant. „Mit vielen Mitmach-Aktionen möchten wir Familien ansprechen, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen“, so Heidel.

In fünf Minuten das Publikum begeistern

Beide Aktionen können auch als Vorspiel für den Abend angesehen werden. Dann geht der Songcontest, der im Vorjahr in Genthin erstmals Talenten und gestandenen Musikern aus der Region eine Bühne bot, in seine zweite Runde. „Jeder erhält fünf Minuten Zeit, sich und seine Musik dem Publikum zu präsentieren“, erklärt der Veranstalter. Gern mit eigenen Stücken, „aber wir sind auch für Cover offen“. Am Ende des Abends haben die Besucher jeweils eine Stimme, die sie ihrem Favoriten geben können. Wer die meiste Zustimmung erhält, kann einen individuell gestalteten Pokal mit nach Hause nehmen.

Für den Songcontest wird im Bereich des Schlosses ein Festzelt mit professioneller Bühne und Lichttechnik aufgebaut. „Wer möchte, kann seinen Auftritt auch auf den Schlossbalkon verlegen“, frohlockt Falk Heidel. Einen Gewinner gibt es übrigens jetzt schon – nämlich den Musikwettbewerb selbst. Sind bei der Premiere vier Musiker und Gruppen gegeneinander angetreten, haben sich nun bereits sechs Teilnehmer angemeldet.

Darunter ist auch der Vorjahressieger und Drummer Uwe Komorowski, der in Parchen so etwas wie ein Heimspiel haben wird.

Fünf Musiker aus Hohenseeden treten als Band Rapthor beim Songcontest in Parchen an. Foto: Veranstalter

Anmeldungen für den Musikwettbewerb sind per E-Mail an info@alpha-report.de erbeten. Bewerbungsschluss ist der 22. Oktober 2022.

Zu den Kandidaten zählt auch die Newcomer-Band Rapthor aus dem Nachbarort Hohenseeden. Sebastian Wolf (Gesang), Noah Mewes (E-Gitarre), Phil Keil (Schlagzeug), Max Gellert (Bass-Gitarre) und Tobey Heringshausen (Keyboard) haben ihre Gruppe erst in diesem Frühjahr als Cover-Rock-Band gegründet und streben an, später auch eigene Titel zu spielen und zu produzieren. „Es können gern noch mehr Bewerber werden, damit es ein abwechslungsreicher Abend wird“, so Heidel.

Der Ablaufplan der Schlossfestspiele

Die Schlossfestspiele in Parchen sind drei Feste in einem. Das Schloss an der Parkstraße – gemeint ist das Gutshaus, dessen Grundstein 1780 gelegt wurde – fungiert dabei als Bühne und Kulisse zugleich. Der Ablaufplan:

14 Uhr – Kinderfest

... unter anderem mit Märchenstück, Hüpfburg, gruseliges Kinderschminken, Ponyreiten, Stockbrot an der Feuerschale und mit Laternenumzug durch das Dorf.

19 Uhr – Spuk im Schloss

... unter anderem mit einem Hexen-Trio, das im großen Kessel einen mystischen Zaubertrank anrühren wird.

21 Uhr – Songcontest

... jeder Teilnehmer erhält fünf Minuten auf der Bühne, um sich zu präsentieren.