Genthin. - Das Kreismuseum Jerichower Land beschäftigt sich in der aktuellen Sonderausstellung mit dem Thema „Bienen“. Unter dem Motto „Mit den Bienen die Welt retten“ gibt es nicht nur im Gebäude, sondern auch draußen zahlreiche Exponate zu sehen. So hat das Museum eine Imkerei mit eigenen Bienenvölkern aufgebaut und zeigt daneben aber auch das Leben von Wildbienen.

Im Zuge der Ausstellung veranstaltet das Museum regelmäßig Basteltage mit Museums- und Ausstellungsrundgang für Kinder ab 5 Jahren. Während der Sommerferien ist dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die umfangreiche Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Kreismuseums zu sehen: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Aktion des Kreismuseums in den Ferien: Einige Kinder bastelten nach dem Rundgang durch die Ausstellung. Fotos: Robert Sonntag

Lebensnahe Exponate

Kernstück ist aber die Ausstellung auf der Sonderfläche des Museums in der zweiten Etage. Dort sind vielerlei Utensilien aus Imkereien verschiedener Epochen zu besichtigen. Auch gibt es mit interaktiven Elementen an einem Tablet viel über Insekten allgemein zu erfahren. Es wird auch ein Hornissennest gezeigt - natürlich ohne Hornissen. Als künstlerisches Motto fertigte die Künstlerin Elli Swonken, die übrigens die Malkurse in der Bibliothek leitet, unterschiedliche Waben an. Junge Forscher können auch Insekten unter einem digitalen Mikroskop mit einem Bildschirm unter die Lupe nehmen. Zudem gibt es eine extra Hängung des Malwettbewerbs für Kinder und Jugendliche, die sich die Biene als Motiv nahmen. Diese Bilder sind eigens für die Ausstellung gemalt worden und werden nun ebenfalls bis Ende Oktober gezeigt. Auch die beliebte Schaufensterpuppe des Museums ist wieder standesgemäß zum Thema eingekleidet - als Imkerin.

Literatur für Groß und Klein

Wie sich Dichter und Schriftsteller mit dem Thema Bienen auseinandersetzen, ist ebenfalls Teil der Ausstellung. Dort gehört auch ein besonderes Exemplar des Buches „Die Biene Maja“ von Waldemar Bonsels zur Schau.

Das Jerichower Land war bereits im Mittelalter ein wichtiger Standort für Honig- und Wachsgewinnung, wie eine Urkunde von Otto I. aus dem Jahr 965 belegt.