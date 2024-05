Party auf dem Wasser Im Brühtrog über den Roßdorfer Altkanal

Der Verein Roßdorfer Brühtrogpaddeln richtet auch in diesem Jahr wieder den spaßigen Wettbewerb aus. Am Sonnabend (25. Mai) und wenige Stunden vor dem Wettstreit am 8. Juni können Mutige am Paddeltraining teilnehmen.