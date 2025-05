Stadt Jerichow, Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow sowie das Team des Klosters Jerichow laden am 7. Juni zu einem geselligen Miteinander ein. Wie lange das Pfingstbier hier gefeiert wird und was dieses Jahr geplant ist.

Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke (links) und Yvette Below, Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow, beim Fassbieranstich im vergangenen Jahr.

Jerichow - Der Pfingstbieranstich zählt in Jerichow zu einer der gelebten Traditionen, die mit Musik, Freibier und Gemeinschaft gefeiert wird. Am Sonnabend, 7. Juni, findet genau dieses Fest hier wieder statt. Was gibt es rund ums Pfingstbier.