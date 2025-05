Dedeleben. - Seit inzwischen fast zwölf Jahren betreibt der Förderverein das Freibad in Dedeleben und bietet so Jung und Alt eine Anlaufstelle für Sommerspaß. Weit über den Huy-Ort hinaus hat sich das Bad in den vergangenen Jahren einen sehr guten Ruf erarbeitet. Dazu tragen neben dem Badespaß zahlreiche Veranstaltungen im, am und auch weiter weg vom Becken ebenso bei wie die stetige Weiterentwicklung und Sanierung der Freizeiteinrichtung.

Ein Spielplatz, ein Volleyballfeld, der Sprungturm oder die neue Beschallungsanlage sind nur einige Beispiele. Alle anfallenden Aufgaben - die sehr zahlreich und umfangreich sind - werden ehrenamtlich erledigt. Doch ohne regelmäßige Hilfe und Unterstützung von außen wäre die Aufrechterhaltung des Betriebes kaum möglich.

Eine solche gab es nun dieser Tage erneut - dieses Mal durch die Stiftung der Kreissparkasse Halberstadt.

Verein unterstützt auf vielfältige Weise Jugendliche in Deleben

„Der Verein und seine Mitglieder fördern, neben dem Betreib des Bades, auch das Dorfleben und die Dorfgemeinschaft. Außerdem werden in die Vereinsarbeit zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene mit einbezogen und so an das Ehrenamt herangeführt“, sagt Frank Harbrecht, Vorsitzender der Stiftung der Kreissparkasse Halberstadt. Das sei alles äußerst unterstützenswert - weshalb man gern helfe.

Konkret wurde geholfen bei der Anschaffung eines neues Aufsitzrasenmähers. „Bisher standen dem Verein lediglich gebrauchte Rasenmäher zur Verfügung oder, bei deren Ausfall, geborgte Geräte. Häufige Reparaturen oder Totalausfälle haben den Vereinsmitgliedern die Arbeit erschwert“, so Harbrecht weiter.

Da der in den letzten Jahren geborgte Aufsitzmäher dem Verein ab 2025 nicht mehr zur Verfügung stehe, habe man mit einer Förderung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages bei der Anschaffung eines neuen Geräts unter die Arme gegriffen.