In der Genthiner Schwimmhalle kann wieder in professioneller Ausrüstung getaucht werden.

Am Sonntag, 22. Oktober, zwischen 13 und 15:30 Uhr ist der Tauchsportverein „Edelkrebse Genthin“ in der halle vor Ort und lädt zum Schnuppertauchen ein. Außerdem bekommen die Teilnehmer einiges an Wissenswertem rund um das Tauchen vermittelt.

Geklärt werden sollen dann in lockerer Runde Fragen, wie „Wie atmet man unter Wasser und wie zieht man Brille oder Flossen richtig an?“ Und das Beste an dem Nachmittag ist: Wer möchte, kann das Tauchen in entsprechender Ausrüstung auch selbst ausprobieren, kündigt Anne Ewert vom Verein an.

Sie freut sich auf hoffentlich zahlreiche Interessierte dieses neuen Angebotes und hofft, damit auch ein wenig Reklame für den Tauchsport machen zu können. Der Verein „ Edelkrebse “ wurde 2001 gegründet und hat heute rund zwei Dutzend Mitglieder im Alter zwischen 13 und 70 Jahren. Wie fast jeder Verein können auch die Taucher noch weitere Mitstreiter gebrauchen.

Tauchsportverein mit vielen Aktionen

Insbesondere in den warmen Monaten sind die Vereinsmitglieder in den Gewässern der Region unterwegs und machen auch die eine oder andere Reise in die Tauchgebiete der etwas entfernteren Gebiete. Die ganz Mutigen gehen sogar am 1. Advent ins Wasser des Zabakucker Sees, um einen standesgemäßen Jahresabschluss zu begehen.

Das Schnuppertauchen ist kostenlos und richtet sich an Teilnehmer ab zwölf Jahren. Vor Ort ist eine Einverständniserklärung aller Teilnehmer durch den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Anmeldungen sind unter edelkrebse@outlook.de erwünscht. Je nach Teilnehmerzahl kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.