In Genthin sind Teile der Brandenburger Straße ohne Strom

Dunkle Geschäfte in der Brandenburger Straße in Genthin. Aufgrund von Facharbeiten gab es zeitweise keinen Strom.

Genthin - „Wir werden erst ab 14.30 Uhr öffnen“, steht am Eingang des Geschäftes „My.technik deals“ in der Brandenburger Straße. Etwas ratlos stehen am Mittwochvormittag Kunden vor dem Laden. Und sie sind nicht die Einzigen. Denn sämtliche Geschäfte in der Nähe des Marktplatzes sind dunkel und geschlossen. Erst am Nachmittag soll geöffnet werden.

Grund für die ungewöhnlichen Schließzeiten, ist der abgeschaltete Strom in einem Bereich rund um das Rathaus. „Es gibt Erneuerungsarbeiten an einem Trafo, für die die Abschaltung notwendig war“, erläutert Avacon-Kommunalreferent Carsten Birkholz. Die Anlieger seien über die Maßnahme informiert worden und hätten sich darauf einstellen können.

Genthiner Geschäfte öffnen erst am Nachmittag

Das Teile der Brandenburger Straße Strom haben, andere nicht, erklärt Birkholz damit, dass es bestimmte Leitungskreise gibt, die nicht immer etwas mit den Straßenzügen zu tun haben. So sind am Mittwoch 3. November etwa das Geschäft des Juweliers Hans-Ulrich Jagemann sowie die Adler-Apotheke, das Sanitätshaus Kamp, die Bäckerei Thonke und das Gardinenstudio Unger geöffnet.

Die Geschäfte in der Brandenburger Straße in Genthin informieren mit Aushängen über die Schließung. Foto: Mike Fleske

Auf der anderen Seite der Straße öffnen das Spielwarengeschäft „Ideen von A - Z“, der Technikshop „My.technik deals“, die Drogerie „Rossmann“ und die Bekleidungskette „Ernstings Family“ voraussichtlich ab 14 Uhr, der Optiker „Apollo-Optik“ um 14.30 Uhr und das Fitnessstudio Shivania ab 15 Uhr. Geschlossen bleibt die Bäckerei „Sprung“. Auch die Mitarbeiter des Genthiner Rathauses sind am Mittwoch nicht zu erreichen.

Der Strom wird vorrausichtlich am frühen Nachmittag wieder funktionieren, dann sollen die Arbeiten am Trafo abgeschlossen sein.