In Genthiner Werft wird historischer Fischtransporter „Lina-Marie“ generalüberholt

Genthin - Lina-Marie hat Löcher im Rumpf. Durch die kann Wasser in das Innere eindringen. Als der 1901 gebaute Fischtransporter noch in seiner ursprünglichen Mission unterwegs war, konnte er so seine Fischfracht lebend zum Zielort bringen. Heute gehört das Schiff dem Verein Historischer Hafen Brandenburg an der Havel (HHB). Und der hat gerade Geld dafür bekommen, die Lina-Marie generalüberholen zu lassen. Das lässt der Verein, wie der 1. Vorsitzende Torsten Kirchhoff in einem Gespräch mit der Volksstimme sagte, in der Werft in Genthin machen. Die habe nämlich schon die „Luise“ - ein anderes historisches Schiff - in Genthin auf Vordermann gebracht. Die Lina-Marie liegt jetzt bereits in der Genthiner Werft.