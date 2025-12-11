Premiere auf dem Sternenmarkt: Der erste „Sternen Cup“ bringt Eishockey nach Haldensleben. Vier Teams liefern sich spannende Duelle auf dem Eis – am Ende triumphieren die „Schwanefelder Schwäne“.

Eishockey-Action auf dem Sternenmarkt: Vier Teams kämpfen um den Pokal

Der erste „Sternen Cup“, das Eishockeyturnier in Haldensleben, war ein voller Erfolg.

Haldensleben - Sechs Spieler mit Eishockeyschläger, zwei Tore und ein Puk auf dem Eis: Der erste Haldensleber „Sternen Cup“ feiert seine Premiere. Gleich vier Teams aus Haldensleben und der Umgebung haben sich angemeldet und traten gegeneinander. Dabei waren die „SWH Eiswerker“ aus Haldensleben, die „Schwanefelder Schwäne“ aus Flechtingen und Erxleben, „die Eisprinzen“ aus Süplingen und der Verein „Khepera“ aus Haldensleben.