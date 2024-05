Interkulturelle Woche in Burg und Genthin: Aktionen gesucht

Genthin

Die Planungen für die große Aktionswoche im Jerichower Land im September laufen. Und einige Eckpunkte sind schon festgelegt. „Aber wir können noch kleinere Aktivitäten gebrauchen, die auch gern von Privatleuten oder kleinen Vereinen kommen können“, sagt die Genthiner Koordinatorin des Bundesprogrammes „Demokratie leben“, Elke Förste.

Dabei hat sie besonders niedrigschwellige Angebote im Blick, die sich relativ einfach organisieren lassen und Besucher verschiedener Herkunft zusammenbringen. Denkbar seien etwa kleinere Sportveranstaltungen, Spielenachmittage oder ein offenes Frühstückstreffen.

Ideen für die Interkulturelle Woche bis zum 31. Mai einreichen

Noch bis zum 31. Mai können Vorschläge im AWO-Treff in der Brandenburger Straße in Genthin oder bei Perry Lukaszczyk von der Partnerschaft für Demokratie in Burg eingereicht werden. Dort können sich Antragsteller auch betreffend einer finanziellen Förderung und der Umsetzung möglicher Projekte beraten lassen.

Geplant ist die Interkulturelle Woche in diesem Jahr zwischen dem 22. und 29. September. Unter dem Motto „Neue Räume“ gibt es Veranstaltungen in der Region Burg und in der Region Genthin. Geplant ist unter anderem wieder ein Grillduell der Bürgermeister der beiden Städte.

Im Jugendhaus Parey soll es ein Jung-und-Alt-Projekt geben. Das Thomas-Morus-Haus in Genthin wird seine Außenanlage erneut in eine Bummelmeile mit Markt- und Aktionsständen verwandeln und ein Hoffest veranstalten.

Ein Höhepunkt: Der Jerichower Land Contest in Parchen

Ein Höhepunkt der Woche wird der Jerichower Land-Song-Contest, der wahrscheinlich in Parchen auf die Beine gestellt wird. Dort wird dann zum dritten Mal die beste Musikgruppe oder der beste Solokünstler des Landkreises gesucht. Außerdem sind derzeit noch einige Aktionen in Arbeit. So soll es wieder Filmvorführungen und ein interkulturelles Konzert geben.

Auch gibt es die Idee einer historischen Stadtführung und eines Lesetheaters. Wer sich bei diesen Aktionen einbringen möchte, kann sich ebenfalls bei den Koordinatoren melden: Bei Elke Förste unterElke.Foerste@awo-sachsenanhalt.de, Telefon: 170 3735745 oder bei Perry Lukaszczyk unter perry.lukaszczyk@awo-sachsenanhalt.de, Telefon: 0170 3735 755.