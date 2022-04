Internationales Essen und viele Aktionen in Elbe-Parey

Im 20. Jahr ihres Bestehens darf die Gemeinde Elbe-Parey zum ersten Mal die Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Woche im Jerichower Land austragen. Dazu werden am Tag der Deutschen Einheit viele Besucher auf dem Gelände des Jugendhauses Parey erwartet.

Parey - Die Gemeinde Elbe-Parey ist am Sonntag, 3. Oktober, Gastgeber der Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Woche im Jerichower Land. Sie findet zum ersten Mal in Elbe-Parey statt. Veranstaltungsort ist in der Zeit von 12 bis 17 Uhr das Jugendhaus Parey. Die Interkulturelle Woche läuft vom 26. September bis zum 3. Oktober. „Wir werden vielfältige Teilnehmer sowie ein buntes Bühnenprogramm und Umfeldaktionen erleben“, verspricht Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz.