Die neue Kita "Lindenstrolche" in Hohenseeden wurde nun eingeweiht. 1,3 Millionen Euro steckte die Gemeinde Elbe-Parey in die Baukosten.

Hohenseeden l Um kurz vor halb elf war am 1. August der spannende Moment gekommen. Nach Grußworten und dem symbolischen Durchschneiden des Bandes am Eingang der neuen Hohenseedener Kindertagesstätte ging Elbe-Pareys Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz zusammen mit Ortsbürgermeister Enrico Naue und dem Erzieherinnenteam um Sandra Krüger in Richtung Gartentor. Dort stand verhüllt das Schild mit dem Namen der neuen Einrichtung. Mit viel Schwung wurde es enthüllt und unter Applaus der zahlreichen Besucher der Name präsentiert: Lindenstrolche.

„Ja, etwas mit Linden musste es ja sein“, waren sich die Umstehenden einig. Die Bäume sind charakteristisch für das Areal an der Schattdorfer Straße, wurden auch in die Baupläne mit einbezogen. „An einer Kindereinrichtung muss es auch Schattenplätze geben, das ist hier sehr gut gemacht worden“, bemerkte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) im Gespräch mit der Volksstimme. Von der Planung bis zu den ausführenden Firmen, es war eine lange Liste von Firmen, bei denen sich Bürgermeisterin Golz bedankte.

Vier Varianten bei Gestaltung

Ihr besonderer Dank galt aber dem Gemeinderat für seine Zustimmung zum Bau. Im Mai 2018 hatte das Gremium dafür votiert. „Wir haben uns dann viele Gedanken über die Gestaltung gemacht, außen und auch innen“, schilderte Golz. Aus vier Varianten wurde ausgewählt und Ortsbürgermeister Naue bekannte, dass ihm die gewählte von Anfang an am besten gefallen hatte.

Bilder Das Interesse an der Eröffnung war riesengroß. Foto: Thomas Pusch



Die neue Kita zeigt sich sehr farbenfroh. Foto: Thomas Pusch



Zur Gestaltung der Kindertagesstätte gehört natürlich auch das inhaltliche Konzept. „Es ist unglaublich, wie viel Engagement sie da reingesteckt hat“, lobte die Bürgermeisterin und überreichte der Kita-Leiterin einen Blumenstrauß. „Ich bin überwältigt, dass so viele Menschen heute gekommen sind, und dankbar, an diesem Projekt mitwirken zu dürfen“, sagte Sandra Krüger. Sie ist an der Spitze eines dreiköpfigen Erziehrinnenteams, das am heutigen Montag den Betrieb aufnimmt. Bis Ende vergangenen Monats lagen 16 Anmeldungen vor. „Mit einer steigenden Kinderzahl werden wir auch mehr Erzieherinnen bekommen“, kündigte Nicole Golz an. Insgesamt ist die Einrichtung auf 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze ausgelegt.

Aus Eigenmitteln finanziert

Die Baukosten haben insgesamt 1,3 Millionen Euro betragen. Die finanzierte die Gemeinde Elbe-Parey selbst, nahm keinerlei Fördermittel in Anspruch. „Wir mussten zwar einen Kredit aufnehmen, aber auch den werden wir mit Eigenmitteln tilgen“, sagte Golz.

Trotz der durchdachten Finanzierung waren nicht alle im Vorfeld von der Idee des Neubaus begeistert. Größte Kritikpunkte waren der Standort und die Frage, ob die kleine Gemeinde neben der Kindereinrichtung der Adventgemeinde überhaupt noch eine weitere bräuchte. 331 Unterschriften wurden gesammelt, doch es beteiligten sich zu wenige Hohenseedener, um im Genehmigungsverfahren Berücksichtigung zu finden. Der Sorge, ob Linden gefällt werden müssten, wurde aber Rechnung getragen, die Bäume integriert.