Ist ein Radweg zwischen Parchen und Hohenseeden realistisch?

Mit einem Fahrradkorso machten sich Parchener und Wegbegleiter vom Ortseingang in Richtung Parchener Bockwindmühle auf, um dort mit einer Radweg-Party die Verbindung zwischen Parchen und Genthin zu begrüßen.

Genthin - Die Mitglieder des Genthiner Arbeitskreises wollen in diesem Jahr mit einer Aktion in die Öffentlichkeit gehen, um sich und ihre Ideen in der Bevölkerung vorzustellen.