Zerben - Die Konzertreihe „Zerbener Schlosskonzerte“ wird auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Los geht es am Sonnabend, 17. Februar.

Dann werden der Kammermusiker Marco Reiß (Violine) aus Magdeburg und der Pianist Luca Arnaldo Maria Colombo aus Italien gemeinsam musizieren. Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Effi-Briest-Schloss in Zerben.

Eigene Konzertreihen

Marco Reiß erhielt seinen ersten Geigenunterricht von seinem Vater. Bald darauf erfolgte die Delegierung an eine Spezialschule in Halle, nach deren Beendigung er an der Musikhochschule Leipzig bei Prof. Fred Roth studierte und anschließend weiterführende Studien bei Prof. Klaus Hertel realisieren konnte. Später Engagement als Violinist in der Magdeburgischen Philharmonie. Im Zuge seiner umfangreichen kammermusikalischen Tätigkeiten leitet er seit 1989 das Magdeburger Rossini-Quartett, dessen Mitbegründer er ist. Eigene Konzertreihen und zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen entstanden.

Teil eines Klavierduos

Der Pianist Luca Arnaldo Maria Colombo bildet gewöhnlich ein Klavierduo mit Sugiko Chinen. Im Jahr 2020 feierte das Duo sein 25-jähriges Bestehen. Die Moderation und die Lesungen des Tages liegen wieder in den bewährten Händen von Superintendentin Ute Mertens. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für die Durchführung der Konzertreihe gebeten. Weitere Schloss-Konzerte sind in diesem Jahr am 13. April, 2. Juni, 3. August, 28. September, 26. Oktober und 30. November vorgesehen. Präsentiert werden sie vom Förderverein Elbe-Parey.