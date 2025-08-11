internationale Stars live Musikfestival mit internationalen Stars: So war Jazz im Kloster 2025 in Jerichow
Von Rebekka Bakken und Uschi Brüning über die Blues Brothers bis hin zu nationalen Künstlern: Das Programm des Festivals Jazz im Kloster zog auch 2025 zahlreiche Besucher nach Jerichow.
Jerichow. Die diesjährige Auflage von „Jazz im Kloster“ ist ein voller Erfolg gewesen. Zahlreiche Gäste kamen aus weiten Teilen des Landes nach Jerichow und genossen die Musik rund um das Wahrzeichen der Stadt.
Der Freitag stand ganz unter dem Motto der Blues Brothers: The Loop Jazz Orchestra und Solisten aus dem Jeremy Winston Chorale (USA) brachten das Kulturphänomen auf die Bühne und sorgen beim Publikum für ausgelassene Stimmung und zahlreiche Tanzeinlagen.
Jazz im Kloster Jerichow 2025: Das Programm
Etwas besinnlicher ging es am Samstag zu, als die KON-Bigband des Telemann Konservatoriums Magdeburg unter der Leitung von Mohi Buschendorf und später das Stephan König Jazz Quartett auf der Bühne standen.
Den Höhepunkt bildete der Auftritt von der Norwegerin Rebekka Bakken, die gemeinsam mit dem Gewandhauskinderchor und dem Stephan König Jazz Quartett ein emotionales Konzert dargeboten hat.
Jazz im Kloster Jerichow 2025: Die Fotos zum Festival
Den Abschluss des Festivals bildete die Jazzandacht mit Pastorin Rebekka Prozell sowie die zweite Version der – eigens für Jerichow ausgearbeiteten – Herzenslieder 2.0 von Uschi Brüning,
Es ist bereits die siebte Auflage der Veranstaltung Jazz im Kloster gewesen, die seit 2019 im Kloster Jerichow stattfindet.
Nach dem erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr lag die Gesamtverantwortung erstmals bei den Altmark Festspielen.