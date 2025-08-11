Von Rebekka Bakken und Uschi Brüning über die Blues Brothers bis hin zu nationalen Künstlern: Das Programm des Festivals Jazz im Kloster zog auch 2025 zahlreiche Besucher nach Jerichow.

Musikfestival mit internationalen Stars: So war Jazz im Kloster 2025 in Jerichow

Die Kulisse des Jerichower Klosters beeindruckte die Gäste beim Jazz-Festival.

Jerichow. Die diesjährige Auflage von „Jazz im Kloster“ ist ein voller Erfolg gewesen. Zahlreiche Gäste kamen aus weiten Teilen des Landes nach Jerichow und genossen die Musik rund um das Wahrzeichen der Stadt.

Der Freitag stand ganz unter dem Motto der Blues Brothers: The Loop Jazz Orchestra und Solisten aus dem Jeremy Winston Chorale (USA) brachten das Kulturphänomen auf die Bühne und sorgen beim Publikum für ausgelassene Stimmung und zahlreiche Tanzeinlagen.

Jazz im Kloster Jerichow 2025: Das Programm

Etwas besinnlicher ging es am Samstag zu, als die KON-Bigband des Telemann Konservatoriums Magdeburg unter der Leitung von Mohi Buschendorf und später das Stephan König Jazz Quartett auf der Bühne standen.

Den Höhepunkt bildete der Auftritt von der Norwegerin Rebekka Bakken, die gemeinsam mit dem Gewandhauskinderchor und dem Stephan König Jazz Quartett ein emotionales Konzert dargeboten hat.

Jazz im Kloster Jerichow 2025: Die Fotos zum Festival

Den Abschluss des Festivals bildete die Jazzandacht mit Pastorin Rebekka Prozell sowie die zweite Version der – eigens für Jerichow ausgearbeiteten – Herzenslieder 2.0 von Uschi Brüning,

Rebekka Bakken

Nordlichter - das Programm am Samstag.

Die Solisten aus dem Jeremy Winston Chorale.

Eine stimmungsvolle Atmosphäre herrschte am Freitag.

Die Bühne und das Kloster erstrahlen bunt.

Die KON-Bigband des Telemann Konservatoriums Magdeburg unter der Leitung von Mohi Buschendorf.

Samstag waren Plätze im Schatten begehrt.

Schwarze Sonnenbrillen durften nicht fehlen.

Es ist bereits die siebte Auflage der Veranstaltung Jazz im Kloster gewesen, die seit 2019 im Kloster Jerichow stattfindet.

Nach dem erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr lag die Gesamtverantwortung erstmals bei den Altmark Festspielen.