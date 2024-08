Jerichow - Eine in jeder Hinsicht gelungene Premiere erlebte das Jerichower Jazz-Festival, das in Kooperation zwischen den Altmark-Festspielen und dem Kloster präsentiert wurde. Vorankündigungen hielten, was sie versprachen: ein ganz besonderes Jazz-Erlebnis. Hier passte alles zusammen. Ein im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich konzentrierteres Programm, in dem sich hochkarätige und internationale Stars, aber auch junge Talente die ganze Vielfalt des Jazz präsentierten.

