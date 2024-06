Jazz-Größen wie "Mister Red Horn" Nils Landgren mit seiner "Funk Unit" waren in den vergangenen Jahren schon in Jerichow zu Gast

Jerichow - Vom 9. bis 11. August verwandelt sich das Kloster Jerichow in Kooperation mit den Altmark-Festspielen wieder in ein Mekka für Jazzbegeisterte, heißt es in einer Mitteilung.

Die Veranstalter kündigen ein unvergessliches Festival in einer einzigartiger Atmosphäre mit erstklassigen Künstlern an.

Es beginnt am Freitagabend mit einem Highlight: Das Moka Efti Orchestra, bekannt aus der TV-Serie „Babylon Berlin“, eröffnet das Event. Gemeinsam mit Stargast Le Pustra entführt die 14-köpfige Band um Nikko Weidemann, Mario Kamien und Sebastian Borkowski das Publikum in die glamouröse Welt der 1920er Jahre. Unvergessliche Melodien, darunter der ikonische Titelsong „Zu Asche, Zu Staub“, werden erklingen.

Am Sonnabend erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm. Die Jugendbigband Sachsen-Anhalt begeistert mit einem Repertoire von Swing über Funk bis Latin.

Das israelische Jazz-Piano-Trio Atempo nimmt die Besucher mit auf eine klangliche Reise vom Mittelmeerraum über den Balkan bis hin zu arabischen, afrikanischen und afrokaribischen Klängen. Ihr Debütalbum „Journey within You“ zeigt ihre kreative Vielseitigkeit und musikalische Raffinesse.

Der Jazzchor Freiburg präsentiert mit seinem neuen Programm „Infusion“ eine innovative Vereinigung von Jazz-Klangwelten. Mit Werken von Pat Metheny, Keith Jarrett und anderen großen Namen bringt der Chor die Fusion-Ära auf eine neue Ebene.

Am Sonntagmorgen können Besucher eine besondere Jazz-Andacht mit Pfarrerin Rebekka Prozell erleben. Diese Andacht lädt dazu ein, sich für die verschiedenen Wege zu öffnen, auf denen man das Göttliche begegnen kann.

Das Festival findet seinen krönenden Abschluss am Sonntagvormittag mit einem Auftritt von Uschi Brüning, der Grand Dame des deutschen Jazz. Begleitet von der Leipziger Jazz-Größe Stephan König am Klavier, präsentiert sie ihr Programm „Herzenslieder“ im stimmungsvollen Ambiente des Klosters Jerichow.

„Jazz im Kloster“ wird vom Land, der Lotto Toto GmbH, der Sparkasse MagdeBurg und Avacon gefördert. Es gibt Tages- als auch Wochenendtickets. Weitere Infos: www.kloster-jerichow.de.