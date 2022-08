Jazz vom Feinsten Jazzfestival Jerichow: Lässig jazzig im Kloster

Am Wochenende wird es wieder lässig jazzig in der Klosteranlage Jerichow. Neun Ensembles und Einzelkünstler spielen an drei Tagen und Nächten zwischen Backsteinmauern und Elbwiesen Jazz in vielen Variationen und diversen Stilen. Das erwartet die Besucher.