Vor 70 Jahren ist die Kita „Wirbelwind“ in Jerichow eröffnet worden, nun hat man das Jubiläum groß gefeiert. Mit einer besonders aufwendigen Aktion blickt die Kita auf die Anfänge zurück.

Jubiläum in Jerichow: Kita „Wirbelwind“ feiert 70. Geburtstag

In Jerichow feiert die Kita „Wirbelwind“ ihren 70. Geburtstag, zu dem Leiterin Ivette Marquardt zahlreichen Gäste begrüßt.

Jerichow. - Für viele Besucher sind die aufgebauten Bilderwände ein Blick in die eigene Vergangenheit gewesen. Verbunden mit einem kleinen Rätsel – wer erkennt sich wieder? Bin ich auf einem der Fotos?

Viele Bilder mit ehemaligen Kindergartenkindern sind zum Jubiläum der Kita „Wirbelwind“ aufgehängt worden, die am 6. Dezember 1954 als damaliger Dauerkindergarten eröffnet wurde. Auf den Tag genau hat die Einrichtung am Freitag ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Viele der ehemaligen Kinder bringen heute wiederum ihren eigenen Nachwuchs in die gleiche Einrichtung. Entsprechend groß ist die Anzahl der Gäste gewesen, die Ivette Marquardt, Leiterin der Kita, begrüßen durfte.

Kita „Wirbelwind“ in Jerichow: Anspruchsvolle Aufgabe für Erziher

Anlässlich der Feierlichkeiten bedankt sich Ivette Marquardt bei all den Generationen, allen Unterstützern und dem gesamten Team der Kita, die seit 70 Jahren zur hervorragenden Kinderbetreuung in Jerichow beitragen. „Es ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, tagtäglich Kinder Kind sein zu lassen und sie gleichwohl auf die Anforderungen des Lebens, auf die Welt der Erwachsenen, vorzubereiten“, hebt sie den Stellenwert der Arbeit hervor.

Die Fotowände skizzieren die Geschichte der Kita. Louis Hantelmann

„Die ersten Lebensjahre in einer solchen Umgebung verbringen zu dürfen, verhilft zu einem Grundstock fürs Leben, wie man ihn sich besser kaum vorstellen kann“, erzählt die Leiterin weiter. Zudem dankt sie abschließend den ganzen „Wirbelkindern“, ohne die es schließlich keinen Grund zum Feiern gegeben hätte. „Danke an das Team, dass jeden Tag dazu beiträgt, dass unsere Kita ,Wirbelwind’ ein Ort ist, an dem wir alle und vor allem unsere Kinder sich wohl fühlen.“ Momentan sind 81 von 110 Plätzen, aufgeteilt in Krippe und Kita, besetzt.

Dem Dank an die geleistete Arbeit schließt sich auch Jerichows Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke an, denn „ohne Betreuer hätten die Kinder auch keine Kita“. An ihre eigene Zeit im Kindergarten erinnert sie sich gerne zurück und verbindet diese mit vielen positiven Erinnerungen und Momenten. „Sind die Fenster im Rathaus geöffnet, freuen wir uns sehr über das Kinderlachen von Kindergarten und Schule.“

Am Mal- und Basteltisch sind große und kleine Besucher aktiv. Louis Hantelmann

Kita „Wirbelwind“ in Jerichow: Wichtiger Teil der Stadt

Jerichows Ortsbürgermeisters Ralf Braunschweig schließt sich den warmen Worten an und lobt die geleistete Arbeit in der Kita. „Es ist ein großer Beitrag für die Erziehung, die hier – neben zu Hause – von den Betreuern geleistet wird.“ Die Kita sei ein wichtiger Teil für die Stadt und verlässlicher Partner bei Veranstaltungen. „Ihr tretet immer auf und liefert ein tolles Programm. Das sorgt auch dafür, dass auch die Eltern mitkommen und an den Veranstaltungen teilnehmen“, gratuliert er zum runden Geburtstag der Kita.

Der geschmückte Trecker begrüßt die Gäste am Eingang zur Kita. Louis Hantelmann

Vor rund einem Jahr sei der Gedanke gereift, das Jubiläum größer zu feiern, erzähl Ivette Marquardt. Grundlage ist die eigene Chronik sowie ein altes Brigadebuch gewesen. „Danach ist unsere Mitarbeiterin Doreen Lehmann auf Recherche gegangen und hat mit vielen ehemaligen Erziehern gesprochen und Bilder gesammelt“, berichtet die Kita-Leiterin. Insgesamt habe die Planung rund ein Dreivierteljahr gedauert.

Die Eisenbahn findet bei den Kindern großen Anklang. Louis Hantelmann

Die großen Erinnerungswände, auf denen die Geschichte der Kita dargestellt wurde, ist besonders bei den älteren Besuchern auf großes Interesse gestoßen. Auch ein Film über die Kita ist ausgestrahlt worden, zudem gab es eine eigene Chronik zu erwerben.

Bei den Kindern hat sich vor allem die draußen aufgebaute Eisenbahn viel Beliebtheit erfreut. Zudem wurden im Innenbereich zahlreiche Aktivitäten angeboten. In jedem Raum ist dabei eine bestimmte Aktivität angeboten worden. Klassiker wie Malen, Basteln und Plätzchen verzieren sind mit Rätselaufgaben, angeboten vom Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow, verbunden worden.

Passend zum 6. Dezember hat Jerichows Pfarrerin Rebekka Prozell die Nikolausgeschichte vorgelesen. Dieser hat die Kita „Wirbelwind“ passenderweise während der Feierlichkeiten am Freitag natürlich auch besucht und Geschenke verteilt.