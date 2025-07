Die Deutsche Post ist mit einem neuen Zustellstützpunkt in Vahldorf aktiv. Von hier werden rund 41.000 Haushalte in der Gemeinde sowie in Haldensleben, Wolmirstedt und Niederndodeleben beliefert. Doch es läuft nicht rund.

Vahldorf - Auf dem Gelände des neuen Zustellstützpunktes der Deutschen Post in Vahldorf herrscht an diesem Morgen reges Treiben. Rund 60 gelbe Kleintransporter stehen in Reih und Glied. Viele der Busse werden von den Mitarbeitern beladen, um wenig später ihre Zustellbezirke in der Region anzufahren. 41.000 Haushalte in der Niederen Börde, Haldensleben, Wolmirstedt und Niederndodeleben warten täglich auf etwa 35.000 Briefe und 7.000 Pakete. Doch nicht alle sind zufrieden ...