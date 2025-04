Jerichow. - „Wir sind in der glücklichen Lage, nicht mehr ständig einen Kassen-Kredit in Anspruch zu nehmen“, freut sich Kämmerin Carola Best bei der Vorstellung des ausgeglichenen Haushalts auf der Stadtratssitzung in Jerichow.

