Geschichte erleben, Altes bestaunen, Neues gestalten, gemeinsam feiern - all das stand bei der jüngsten Veranstaltung des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow im Mittelpunkt.

Fotos: Yvette Below

Annegret Schmidt (2.v.r.) begrüßte am Eingang des ehemaligen Bahnbetriebswerk alle Besucher.

Jerichow - Die Mitglieder hatten zu einem ganz besonderen Erlebnis eingeladen.

„Mit großer Neugier und regem Interesse folgten zahlreiche Besucher den informativen Ausführungen von Annegret Schmidt und Tino Lücke, den beiden Geschäftsführern der LGT – Lücke Tief- und Gleisbau GmbH“, berichtet Yvette Below, Vorsitzende des Vereins. Die Beiden nahmen die Besucher mit auf einen kleinen Rundgang über das Areal des ehemaligen Bahnbetriebswerks von Jerichow, das heute Sitz des Unternehmens ist. Die beiden Geschäftsführer öffneten die Tore dieses historischen Ortes und gewährten den Anwesenden spannende Einblicke in die langwierigen Kaufverhandlungen des Geländes, den Umbau des Verwaltungsgebäudes sowie den Umzug vom alten Bahnhof in die neuen Räume.

Das Treffen nutzten die Geschäftsführer aber auch dazu, um Ideen vorzustellen, die, sofern sie realisiert werden können, „einen bedeutenden Meilenstein für alle Eisenbahnfans darstellen und ein Highlight für Jerichow und die ganze Region sein könnten“, berichtet Yvette Below.

Gegenüber Volksstimme hatte Mit-Gesellschafter Tobias Lücke im August vergangenen Jahres davon berichtet, dass „ein Teil des ehemaligen Bahnareals Betriebsgelände für ein Bahnunternehmen“ werden würde. Auch sprach er davon, die Bausubstanz erhalten zu wollen, um ein Museum und eine Eventlocation an diesem Standort zu etablieren.

Eine Sammlung von Fotos mit Ansichten des ehemaligen Bahnbetriebswerkes schauen sich die Gäste an. Foto: Yvette Below

Im Anschluss an den Besuch im Bahnbetriebswerk fand ein geselliges Grillfest in Poeges Hotel statt, das den Gästen die Möglichkeit zum Verweilen und zum Austausch bot. Rüdiger von Schnurbein, der seit etwa fünf Monaten als Museumsdirektor im Kloster Jerichow tätig ist, nutzte das Miteinander, um sich selbst und die aktuellen Projekte des Klosters vorzustellen.

In entspannter Atmosphäre genossen die Gäste dieses Abends das Miteinander und den Gemeinschaftsgeist. Rückblickend sagt die Vorsitzende Yvette Below: „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen den Weg zu uns gefunden hatten und von unserem Programm begeistert waren. Es ist unser Anliegen, Geschichte und Gegenwart miteinander zu verbinden und gleichzeitig einen Ort für Begegnungen und Gemeinschaft zu schaffen.“