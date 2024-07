Der Landkreis will zum diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tag ordentlich aufwarten.

Jerichower Land präsentiert sich in Stendal

Burg/Genthin/Stendal. - Zwar liegt der 23. Sachsen-Anhalt-Tag noch etwas über einen Monat in der Zukunft. Jedoch stellt sich das Jerichower Land jetzt schon mehr als hinreichend dafür auf.

Vom 30. August bis zum 1. September wird das Landesfest in der Hansestadt Stendal unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“ stattfinden. Seit nun über 20 Jahren dient die Festivität zur Repräsentation und zur Widerspiegelung der vielfältigen Regionen des Bundeslandes. Und in diesem Jahr werden reichlich Kunst- und Kulturgruppen aus dem Jerichower Land vertreten sein. In der offiziellen Mitteilung heißt es, dass auch die hiesige Kreisverwaltung im Rahmen des bunten Bühnenprogramms, des Festumzugs oder auch mit der Präsentation auf dem Festgelände sowohl für den Landkreis, als auch für die Region werben möchte.

Am Festwochenende präsentieren sich im Regionaldorf unter anderem die Stadt Burg, die Kulturwerkstatt Gommern, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit dem Kloster Jerichow, die Gemeinde Möser und der Landkreis selbst mit einem eigenen Stand. Auf der Bühne im Regionaldorf wird die Formation „Ice Cream“ aus Parey ihr musikalisches Vermögen bei einem Live-Auftritt zur Schau stellen. Außerdem wartet die Tanzgruppe „Firegirls und Fireboys“ aus Gerwisch mit einem schwungvollen Tanzprogramm auf.

Beim traditionellen Festumzug am Sonntag, 1. September, werden sich zudem zahlreiche Vereine präsentieren.

Dann werden auch die Hoheiten aus dem Jerichower Land anwesend sein. Die Genthiner Kartoffelkönigin Nicole 1. und die Kartoffelprinzessin Analena werden die Stadt Genthin vertreten.

Ganz frisch im Amt wird die neue Gommeraner Gurkenkönigin den Festumzug begleiten, wenn es wieder heißt „Justav, jib Jas, in Jommern jibts jrüne Jurken!“ Für das leibliche Wohl wird die Wildererhütte Kade mit Wildfleisch sorgen.

Damit die Gaumen nicht austrocknen, werden die Brauerei Bodenstein aus Magdeburg und die Klosterbrennerei Jerichow die Gäste verpflegen.

Zudem bietet die Imkerei Sperfeldt aus Burg regionale Honigprodukte an.

Insgesamt wird es auf den vier großen Medienbühnen und auch in den Regionaldörfern jede Menge Solokünstler und Gruppen zu erleben geben. Insgesamt sind es 13 Bühnen, auf denen an drei Tagen ein buntes und vielfältiges Programm auf alle Gäste wartet. Weitere Informationen gibt es auf der Seite der Ausrichterstadt.