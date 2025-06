Die beliebte sommerliche Konzertreihe im Kloster Jerichow wird am 15. Juni fortgesetzt. Anna Wierer (Flöte) und Joel von Lerber (Harfe) sind dann zu Gast. Welche Kompositionen haben sie im Programm?

Konzert in der Klosterkirche

Jerichow - Die Reihe Sommermusiken im Kloster Jerichow wird am Sonntag, 15. Juni, mit einem Konzert der international gefeierten Künstler Anna Wierer (Flöte) und Joel von Lerber (Harfe) fortgesetzt.

Für den Konzertabend, Beginn ist um 16 Uhr, haben die Musiker den Titel „Himmlische Klänge“ gewählt. Flöte und Harfe treten in einem facettenreichen Programm mit Werken von Debussy, Saint-Saëns, Smetana und Piazzolla miteinander in einen musikalischen Dialog.

Die Konzertbesucher erwarte, so die Veranstalter, ein Abend, der Klassik und Klangkunst miteinander verbinde und in eine andere Welt entführe. Mit diesem Konzert möchten die Veranstalter den einzigartigen Klangraum der Klosterkirche hörbar und erlebbar machen.

Zwei herausragende musikalische Talente gastieren im Kloster Jerichow

Die beiden Musiker, die in Jerichow konzertieren werden, zählen zu den herausragenden Talenten ihrer Generation. Anna Wierer, in Sankt Petersburg geboren, ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe und gefragte Solistin in Europa und Asien. Der Schweizer Joel von Lerber gastiert regelmäßig mit renommierten Orchestern weltweit und wurde für seine ausdrucksstarken Interpretationen vielfach ausgezeichnet.

Joel von Lerber (Harfe) spielt mit renommierten Orchestern. Foto: Veranstalter

Auch bei der Planung dieses Konzertes haben die Veranstalter bewusst die besonderen räumlichen und akustischen Gegebenheiten des Klosters berücksichtigt. An diesem Grundsatz, darauf hatte Museumschef Rüdiger von Schnurbein zum Auftakt der diesjährigen Sommermusiken verwiesen, orientiere sich auch die Musik-Agentur Schönherr, die als neuer Partner des Klosters für die Künstlerauswahl verantwortlich zeichnet.

Tickets für die Jerichower Sommermusiken gibt es im Vorverkauf

Tickets gibt es im Vorverkauf für 22 Euro, ermäßigt 19 Euro, an der Abendkasse zu 26 Euro, ermäßigt 23 Euro. Tickets für die Konzerte sind auch im Abo erhältlich.