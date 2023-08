Mächtig was los war zu Schuljahresbeginn in der Sekundarschule Brettin. Dort stellten sich die Jugendclubs der Umgebung vor und veranstalteten einen Kennlernvormittag für mehr als 40 Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse.

Jerichow - Mit dabei waren neben dem Morus-Jugendhaus aus Genthin auch die Jugendclubs Jerichow, Schlagenthin, Neuenklitsche sowie die Mitarbeiter der Einrichtungen sowie der Sozialarbeit.

An vier Stationen gab es sportliche Aktivitäten wie Tauziehen, Quizspiele, Kreativaktionen, Spiele und einen Escaperoom, bei dem die Teilnehmer Hinweise entdecken, Rätsel und Aufgaben lösen mussten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.

„Wir wollten mit dem Aktionstag darauf aufmerksam machen, dass außerhalb der Ferien an den Nachmittagen die Clubs geöffnet haben“, erläutert die Leiterin der Jugendarbeit in Jerichow, Antje Rottstock. Dadurch, dass die Öffnungszeiten auf die drei Jugendeinrichtungen Jerichow, Schlagenthin und Neuenklitsche aufgeteilt sind, sei an jedem Tag mindestens ein Club in einem der Orte offen.

Vorbeischauen könnten Kinder und junge Erwachsene im Alter zwischen sieben und 27 Jahren. „Das klingt nach einer großen Altersspanne, aber zumeist ist es so, dass wir Jugendliche bis zur Ausbildung in unseren Häusern haben und sich die verschiedenen Altersgruppen untereinander aufteilen und sich wenig in die Quere kommen.“

Dafür sorgen auch die Angebote – vom Billardtisch, Tischkicker und Darts bis hin zu Koch-, Bastel- und Backnachmittagen, die sich an bestimmte Altersgruppen richten.

In Schlagenthin gibt es zudem einen Schwerpunkt im sportlichen Bereich, da die Sporthalle an der Schule genutzt werden kann. „Wir haben seit einiger Zeit eine Kooperation mit der Schule für Sozialwesen in Premnitz, in der Erzieher ausgebildet werden und die in Schlagenthin Aktivitäten anbieten.“ So haben drei künftige Erzieher im vergangenen Jahr ein Musikprojekt auf die Beine gestellt. In diesem Jahr bereiten drei Erzieher ein Sportprojekt vor, in das der Schlagenthiner Jugendclub eingebunden wird.

Ein beliebter Anlaufpunkt ist auch der Jugendclub in Neuenklitsche, in dem sich vor allem die Jugendlichen aus dem Ort und aus Altenklitsche treffen.

Hier sei zwar, anders als in den anderen Jugendclubs, nur an zwei statt drei Tagen geöffnet, aber durch die festen Termine gäbe es ein verlässliches Angebot außerhalb der Ferien, das auch künftig beibehalten werden soll, sagt Antje Rottstock.