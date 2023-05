Corinna und Cindy Jenig wollen die Jugendwerkhof-Treffen in den kommenden Jahren in Burg weiterführen.

Genthin/Burg - Volkmar Jenig wird in Zukunft nicht mehr persönlich die Treffen im Burger Jugendwerkhof an der Parchauer Chaussee organisieren. Jene Zusammenkünfte, die an ein besonderes Kapitel der DDR-Heimerziehung erinnern und bei denen die heutigen Männer und Frauen die unterschiedlichsten Erlebnisse gemeinsam aufarbeiten. Wie am Sonnabend. Die Nachricht, dass Jenig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein kann, lässt aufhorchen. Doch die Erleichterung folgt, als die beiden Töchter Corinna (25) und Cindy (24) versichern, an der Tradition festhalten zu wollen. „Es geht garantiert weiter“, sagen sie.