Jerichow - Volkstümliches Chorkonzert – das klingt nach „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“. Doch weit gefehlt. Das, was am Samstag in der Klosterkirche Jerichow von den Sängerinnen und Sängern des Kreises Elbe-Havel geboten wurde, war alles andere als volkstümlich - und scheint

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.