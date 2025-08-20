weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Schwimmen und Retten: Junger Führungscrew bei der DLRG Genthin: Das ist der neue Chef

Schwimmen und Retten Junger Führungscrew bei der DLRG Genthin: Das ist der neue Chef

Immer mehr Kinder müssen schwimmen lernen – in Genthin sind die Kurse der DLRG bis Jahresende ausgebucht. Unter neuer Leitung will der Ortsverband nicht nur ausbilden, sondern auch die Rettungskräfte von morgen gewinnen.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 20.08.2025, 23:06
Phillipp Dietert ist neuer Vorsitzender des DLRG-Ortsverbandes Genthin und setzt auf das Schwimmenlernen von Kindern und die Ausbildung von Rettungsschwimmern.
Phillipp Dietert ist neuer Vorsitzender des DLRG-Ortsverbandes Genthin und setzt auf das Schwimmenlernen von Kindern und die Ausbildung von Rettungsschwimmern. Foto: Mike Fleske

Genthin - Das Sommerwetter ließ in diesem Jahr lange auf sich warten – echtes Badewetter gab es in der Region erst nach den Sommerferien. Für die DLRG-Ortsgruppe Genthin bedeutete das: wenig Einsätze, aber umso mehr Zeit für einen internen Neustart.