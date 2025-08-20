Immer mehr Kinder müssen schwimmen lernen – in Genthin sind die Kurse der DLRG bis Jahresende ausgebucht. Unter neuer Leitung will der Ortsverband nicht nur ausbilden, sondern auch die Rettungskräfte von morgen gewinnen.

Junger Führungscrew bei der DLRG Genthin: Das ist der neue Chef

Phillipp Dietert ist neuer Vorsitzender des DLRG-Ortsverbandes Genthin und setzt auf das Schwimmenlernen von Kindern und die Ausbildung von Rettungsschwimmern.

Genthin - Das Sommerwetter ließ in diesem Jahr lange auf sich warten – echtes Badewetter gab es in der Region erst nach den Sommerferien. Für die DLRG-Ortsgruppe Genthin bedeutete das: wenig Einsätze, aber umso mehr Zeit für einen internen Neustart.