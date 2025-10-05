Beim traditionellen Wettbewerb der Jugendwehren des Jerichower Landes gehen zehn Mannschaften an den Start und messen sich in zum Teil kuriosen Aufgaben.

Nicht einfach zu bewegen war ein fliegender Teppich auf Rollen.

Mützel - Für einen Vormittag gehörte Mützel ganz den Jugendfeuerwehren aus der Region. Schon früh am Morgen füllte sich der kleine Ort mit Jugendlichen in Uniformen, die lachend und hochmotiviert von Station zu Station zogen. Zwölf Aufgaben warteten auf die Teams, die Geschick, Kraft, Teamgeist und ein gutes Auge verlangten.