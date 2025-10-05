Stadt investiert 200.000 Euro Mehr Sicherheit fürs Gehen: Magdeburg stellt Fußverkehr in den Fokus
Zu Fuß unterwegs zu sein bedeutet Freiheit, Nähe und Alltag zugleich. Doch wer in Magdeburg läuft, stößt oft auf Hindernisse. Jetzt will die Stadt dem Fußverkehr mehr Raum und Sicherheit geben.
05.10.2025, 09:00
Magdeburg. - Auf der politischen Bühne spielt der Fußverkehr nur eine Nebenrolle. Und das, obwohl dieser die häufigste Form der Fortbewegung darstellt. Die Stadt Magdeburg will das nun ändern. Ein neues Konzept soll helfen, Wege sicherer und das Gehen wieder selbstverständlich zu machen. Das steht im Konzept.