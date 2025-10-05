Zu Fuß unterwegs zu sein bedeutet Freiheit, Nähe und Alltag zugleich. Doch wer in Magdeburg läuft, stößt oft auf Hindernisse. Jetzt will die Stadt dem Fußverkehr mehr Raum und Sicherheit geben.

Mehr Sicherheit fürs Gehen: Magdeburg stellt Fußverkehr in den Fokus

An Ampeln, wie hier an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg in Magdeburg, können Fußgänger die Straße sicher überqueren.

Magdeburg. - Auf der politischen Bühne spielt der Fußverkehr nur eine Nebenrolle. Und das, obwohl dieser die häufigste Form der Fortbewegung darstellt. Die Stadt Magdeburg will das nun ändern. Ein neues Konzept soll helfen, Wege sicherer und das Gehen wieder selbstverständlich zu machen. Das steht im Konzept.