Kades Kinder erobern ihren neuen Spielplatz

Kade - Die Feuerwehrfrauen und Mitglieder des Kader Heimatvereins hatten am Sonnabend alle Hände voll zu tun. Zur Kaffeezeit bildete sich eine lange Schlange an der Verkaufstheke, jeder wollte von den leckeren selbst gebackenen Kuchen probieren. „Gut, dass es bei uns so üblich ist, wenn es heißt, jeder backt einen Kuchen, dann backen die meisten noch einen mehr“, sagt Claudia Baumann von den Feuerwehrfrauen.