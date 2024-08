Andreas Müller liest am 5. September in Jerichow.

Jerichow - „Kaffee-Klatsch“ im Bürgerhaus Jerichow - unter diesem Motto steht eine Lesung am Donnerstag, 5. September, mit Andreas Müller, der den Gästen seine Gedichte vortragen wird und sie dabei auf eine Reise in seine Gefühlswelt mitnehmen möchte. Der Lesenachmittag beginnt um 13.30 Uhr.

„Es wäre schön, dabei mit den Gästen zwanglos in Gespräch zu kommen,“ sagt Müller, der sich in den letzten beiden Jahren neben der Malerei verstärkt im Genre der Lyrik ausprobiert und sich damit auch in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Idee einer solchen Lesung sei zwischen den Mitarbeitern der Jerichower Bibliothek relativ spontan und ungezwungen zustande gekommen, berichtet Andreas Müller. Nachdem er in der Genthiner Bibliothek beim Lesecafé im Oktober vergangenen und April dieses Jahres erfolgreich zu Gast war, kehrt er nun auch in seiner Heimatstadt Jerichow zum „lyrischen Kaffee-Klatsch“ ein. Anders als in Genthin wird diese Lesung jedoch nicht mit Bildern begleitet.

Bunter Nachmittag garantiert

Andreas Müller wird während seiner Lesung inhaltlich auch auf seinen bisherigen Weg zum Lyriker abheben. Thematisch ginge es beim „Kaffee-Klatsch“ bunt zu, kündigt er an. „Es wird kurzweilig.“ Der Alltag, die Heimat, Zwischenmenschliches - von allem wird etwas dabei sein. Wobei er derzeit auch von seinem Umzug in seine Heimat, von Göttingen nach Magdeburg, inspiriert sei. Auch der werde bei der Lesung sicherlich eine Rolle spielen.

Ihm sei es dabei wichtig, seine Zuhörer auch mit den Geschichten vertraut zumachen, die hinter seinen Gedichten stehen. Gedichte würden damit transparenter und verständlicher für den Zuhörer.

Dieses Prinzip legt Müller auch seinem Lyrik-Buch zugrunde, an dem er seit 2018 arbeitet. Einfach nur Gedichte in einem Buch zu veröffentlichen, erschwere dem Leser den Zugang zu dieser speziellen literarischen Gattung. Deshalb habe er sich für diese „etwas andere Umsetzung“ entschieden. Die Mitarbeiter des Bürgerhauses bitten Interessenten, die bei „Kaffee-Klatsch“ mit Andreas Müller dabei sein wollen, bis Montag, 2. September, um eine telefonische Anmeldung unter 03933/34988.