Karnevalsauftakt des Genthiner Carneval Club mal nicht am 11. 11.

Unter dem Thema„Maskenball“ steht sinnigerweise das aktuelle Programm des Genthiner Carneval Club. Der Auftakt zur diesjährigen Saison wird diesmal nicht wie üblich am 11.11. zelebriert, sondern am 13. 11.

Genthin - Ein wenig Mitschunkeln und Mitsingen, darauf freut sich die Genthinerin älteren Semesters, die am Samstag auf der Bank vor der Bühne erwartungsfroh Platz genommen hat. Und hinterher ein bisschen was essen, „eine schöne Bratwurst“. So viel braucht es also gar nicht, um den Kanalstädtern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Weswegen es auch nicht die schlechteste Entscheidung des Genthiner Carneval Club (GCC) ist, aus der Not eine Tugend zu machen und die eigentlich im Stadthaus geplante Auftaktveranstaltung zur aktuellen Karnevalssaison kurzerhand auf den Genthiner Marktplatz zu verlagern.