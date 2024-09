Am vergangenen Wochenende wurde in Dretzel wieder fleißig in der Erde gewühlt. Beim Kartoffelracken konnten insgesamt über 100 Kilogramm der Knollen aus dem Acker gezogen werden.

Dretzel. - Vergangenes Wochenende hieß es wieder: Auf den Acker, fertig, los! Zum zweiten Mal in Folge organisierte der Feuerwehrverein Dretzel das Fest und den Wettbewerb rund ums Kartoffelracken im Genthiner Ortsteil, auf dem Acker von Bauer Thiem.

Auf dem Acker von Bauer Thiem konnten es sich die Schaulustigen in der Sonne gemütlich machen. Foto: Organisatoren

Beste Wetterbedingungen

So gingen neun Mannschaften, sieben Einzelkämpfer und 14 Kinder bei besten Wetterbedingungen und strahlendem Sonnenschein an den Start, um in einem spannenden Wettkampf möglichst viele Kartoffeln aus der Erde zu holen. Am Ende des Wettkampftages waren es insgesamt 131,5 Kilogramm Kartoffeln, die von allen Erwachsenen Teilnehmern zusammengerechnet auf der Waage lagen.

Die Gesichter der Gewinner des Teamwettbewerbs. Foto: Organisatoren

Vorjahressiege verteidigt

In der Disziplin, bei der in nur drei Minuten so viele Kartoffeln wie möglich gesammelt werden müssen, konnten sowohl bei den Teams als auch bei den Einzelkämpfern bekannte Gesichter triumphieren.

Bauer Thiem verteidigte mit seiner Mannschaft den Titel aus dem Vorjahr und sicherte sich erneut den Sieg mit 32,5 Kilogramm.

Auch bei den Einzelkämpfern blieb Henri Bergholz ungeschlagen und schaffte es, seine Leistung aus dem Vorjahr mit 15,5 Kilogramm zu bestätigen.

Bei den Einzelkämpfern holte Patrick Grahn den zweiten Platz, und Frank Bunde und Tino Krüger teilten sich den dritten.

Gewinner und Platzierte des Einzelkampfes beim Racken. Foto: Organisatoren

Programm neben dem Acker

Während die Erwachsenen um den Sieg kämpften, hatten die Kinder ihren Spaß auf der Stroh-Hüpfburg, in der Bastelwerkstatt und bei einem eigenen Kinder-Kartoffelwettbewerb.

Die Familien und Zuschauer konnten es sich bei Kartoffelsuppe und Kartoffeln mit Quark in der Sonne gemütlich machen, die Atmosphäre genießen und den Wettkampf verfolgen. Bei Interesse durften und konnten wissbegierige Besucher sogar das Kartoffelroden mit der Maschine miterleben und sich ein Bild davon machen, wie moderne Landwirtschaft funktioniert.

So funktioniert das Kartoffelroden mit Technik. Fotos (5): Feuerwehrverein Dretzel

Den krönenden Abschluss des Tages leitete die „Knollenparty“, von DJ Peter begleitet, ein. Die Teilnehmer und Gäste ließen den Abend gemeinsam bei heiterer Musik und Tanz ausklingen.

„Es war ein rundum gelungener Tag, und wir sind allen Helfern, besonders dem Feuerwehrverein Dretzel, sehr dankbar für die Organisation“, sagte Bauer Thiem zusammenfassend am Ende der Veranstaltung.

Die Vorfreude auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr sei bereits sehr groß.