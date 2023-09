In Sachsen-Anhalt fehlen mehr als 500 Lehrer. Wie sich dieser Mangel vor Ort auswirkt, zeigt sich in Genthin. Stunden fallen in allen Klassen aus.

Genthin - Der Sportplatz ist verwaist, die Sporthalle wird nicht genutzt. Dort, wo an Schultagen eigentlich mehrmals in der Woche Unterricht sein sollte, bleibt es aktuell leer. Denn in der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ gibt es in diesen Wochen keinen Sportunterricht. Nicht in den neuen fünften Klassen, nicht in den Abschlussklassen. Grund für den fehlenden Unterricht ist, dass es im Haus in diesem Schuljahr keine Sportlehrer mehr gibt.