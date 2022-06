Freilichtbühne Kino und Mitsommerfest: Was am Wochenende in Güsen erlebt werden kann

Nach 30 Jahren wird am Freitag, 24. Juni, eine alte Tradition auf die Freilichtbühne Güsen zurückkehren. Dann können die Besucher dort das erste Sommerkino auf der neugestalteten Freilichtbühne erleben. Doch mit dem Sommerkino sind die Premieren auf und an der Freilichtbühne am kommenden Wochenende noch nicht zu Ende.