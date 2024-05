Zabakuck/Redekin. - Nichts mit Programm und anschließendem Kaffeetrinken wie üblich. Eine neue Idee für den Ablauf des Oma-Opa-Tages musste einfach mal her, erzählt die Leiterin der Redekiner Kita „Parkstrolche“, Jeanine Weiß, als die Steppkes am Freitag gemeinsam mit ihren Großeltern durch den Tierpark Zabakuck bummelten. Wobei hinter der heiteren Stimmung, für die vor allem Ingo Wolter vom Team des Tierparkes mit seiner Führung von Gehege zu Gehege sorgte, mehr steckte als ein etwas anderer Oma-Opa-Tag.

Nachdem im vergangenen Jahr die Boreas Energie Gesellschaft Patenschaften für neun Tiere übernommen hatte, die über die Stadt Jerichow an die Kitas der Einheitsgemeinde herangetragen wurden, geht es auch in Redekin „tierisch“ zu. Unter den neun Partnertieren fiel für sie die Wahl auf eine Schmuckschildkröte, der nun ein Besuch abgestattet wurde. Für große Streicheleinheiten war dem kleinen Panzertier, das auch beißen kann, allerdings nicht zu haben.

Boreas verlängert tierische Patenschaft

Dennoch bot sich für die Kita-Kinder die Gelegenheit, ihrem „Strolch“ - auf diesen Namen haben sie den Reptilienmann getauft - in die Augen zu schauen. Die Wahl dieses Namens sei allerdings in Anlehnung an den Disney-Zeichentrickfílm „Susi und Strolch“ getroffen worden, erklärt Jeanine Weiß. Schließlich würden sich in diesem Namen auch die „Parkstrolche“ wiederfinden.

Boreas hat übrigens vor einigen Tagen die Patenschaft über die Tiere um ein weiteres Jahr verlängert, so dass die Begegnung mit „Strolch“ kein einmaliges Erlebnis für die Kleinen bleiben muss.

Kleines Quiz am Ende der Tierparktour

Während sich „Strolch“ am Freitag eher kratzbürstig zeigte, präsentierten sich die anderen Tierparkbewohner, unter anderem die Ziegen, Alpakas, die beiden Riesenschildkröten Tom und Jerry, die Frettchen, das Damwild und die Kängurus, während des gut einstündigen Rundgangs von ihrer besten Seite.

Bevor dann der Oma-und-Opa-Tag in den gemütlichen Teil ging, mussten sich die Steppkes einem kleinen schriftlichen Test unterziehen und so unter Beweis stellen, dass sie den Ausführungen von Ingo Wolter in den Gehegen aufmerksam zugehört haben. Zum Schluss gab es dann doch noch den Kaffee und Kuchen – und für die „Parkstrolche“ gleichzeitig die Gelegenheit, den Erlebnisspielplatz zu erobern.