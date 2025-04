Gemeinde Huy. - Heute Abend ist es wieder soweit: Die Walpurgisnacht steht an. Stets in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai wird seit Jahrhunderten ein Fest gefeiert, das den Namen der heiligen Walburga trägt. Was im Harz mit seinen Hexen zu regelrechten Massenveranstaltungen geworden ist, wird im Kleinen auch im Huy gefeiert.

