Kleine Bogenbrücke im Genthiner Volkspark beliebtes Gemälde-Motiv

So präsentiert sich die kleine Bogenbrücke im Volkspark heute.

Genthin (sm) -Diese Heimatfotorätselnuss war leicht zu knacken. Alle, die sich beteiligt haben, erkannten richtig die kleine Bogenbrücke im Volkspark in der Nähe des Mausoleums. Bärbel Schleef erinnert sich daran, dass es in den 1950er und 60er Jahren in der Nähe auch einen kleinen Hundeplatz gegeben hätte.