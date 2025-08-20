weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Hochwasser, Trockenheit und Hitze Plan zum Klimaschutz: Wie das Jerichower Land gegen die Wetter-Extreme ankämpfen möchte

Niedriges Grundwasser, Trockenheit und Hitzerekorde: Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch im Jerichower Land spürbar. Um diesen entgegenzuwirken, rüstet sich der Landkreis nun für die Zukunft. Das ist zum Klimaschutz geplant.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 20.08.2025, 16:07
Vor den Toren Jerichows überreicht Staatssekretär Steffen Eichner den Förderbescheid an Landrat Steffen Burchhardt.
Vor den Toren Jerichows überreicht Staatssekretär Steffen Eichner den Förderbescheid an Landrat Steffen Burchhardt. Foto: Louis Hantelmann

Jerichow. „Schon jetzt bekommt das Jerichower Land die Folgen des Klimawandels zu spüren“, betont Landrat Steffen Burchhardt (SPD).