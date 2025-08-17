weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wasserknappheit im Jerichower Land: Bleibt Gieß-Verbot bestehen?

Bleibt das verbot bestehen? Rasen auch tagsüber wieder bewässern? Das sagt der Landkreis zur Forderung der Bürger im Jerichower Land 

Volksstimme-Leser wundern sich: Warum darf ich tagsüber nicht wieder meinen Rasen sprengen? Schließlich hat es doch in den vergangenen Wochen auch viel geregnet.

Von Arlette Krickau 17.08.2025, 18:08
Allgemeinverfügung hat weiter Bestand: Das Gießen im Garten mit dem Gartenschlauch ist nach wie vor zwischen 10 und 19 Uhr im Jerichower Land verboten.
Genthin/Burg/vs. - Nun hatten wir eine gute Woche wieder besseres Wetter, aber davor hat es gefühlt wochenlang geregnet. Den Ferienkindern kam es nun wahrlich nicht vor, als ob es wirklich Sommerferien sind. Was ist jetzt mit dem Wasserentnahmeverbot im Jerichower Land?