Volksstimme-Leser wundern sich: Warum darf ich tagsüber nicht wieder meinen Rasen sprengen? Schließlich hat es doch in den vergangenen Wochen auch viel geregnet.

Rasen auch tagsüber wieder bewässern? Das sagt der Landkreis zur Forderung der Bürger im Jerichower Land

Allgemeinverfügung hat weiter Bestand: Das Gießen im Garten mit dem Gartenschlauch ist nach wie vor zwischen 10 und 19 Uhr im Jerichower Land verboten.

Genthin/Burg/vs. - Nun hatten wir eine gute Woche wieder besseres Wetter, aber davor hat es gefühlt wochenlang geregnet. Den Ferienkindern kam es nun wahrlich nicht vor, als ob es wirklich Sommerferien sind. Was ist jetzt mit dem Wasserentnahmeverbot im Jerichower Land?