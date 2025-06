Das Vokalensemble Art’n’Voices aus Danzig tritt bei den Sommermusiken in Jerichow auf.

Jerichow - Am Sonnabend, 12. Juli, um 17 Uhr, wird die Stiftskirche des Klosters Jerichow zur Stätte eines besonderen Konzerterlebnisses: Das preisgekrönte Vokalensemble Art’n’Voices aus Danzig wird als Gast bei den Jerichower Sommermusiken erwartet.

Mit acht Stimmen und einem Klang zählt Art’n’Voices zu den herausragenden Formationen der internationalen A-cappella-Szene. Spätestens seit dem Gewinn des Leipziger A-cappella-Wettbewerbs 2023 begeistert das Ensemble das Publikum mit stilistischer Vielfalt, technischer Präzision und emotionaler Tiefe.

Besondere Verbindung von Kirchenraum und Musik

Ein besonderer Reiz dieses Konzerts liegt auch in der einzigartigen Verbindung von Raum und Musik. Die romanische Stiftskirche, die zu den ältesten Backsteinbauten nördlich der Alpen zählt, wurde mit ihrer eindrucksvollen Akustik ursprünglich auch für geistlichen Gesang konzipiert.

Rüdiger von Schnurbein, Direktor im Kloster Jerichow, betont: „Unsere Klosterkirche ist ein Raum, der für Gesang geschaffen wurde – sie lässt Stimmen in einer Tiefe und Klarheit erklingen, die unter die Haut geht. Art’n’Voices in dieser Umgebung zu erleben, ist ein seltenes musikalisches Geschenk.“

Polnische Vokalisten wurden schon mehrfach ausgezeichnet

Das Ensemble überzeugt mit einem stilistisch breitgefächerten Programm, das von moderner Chorliteratur über Improvisationen bis zu eigens komponierten Werken reicht. Art’n’Voices wurden bei Wettbewerben in Polen, Spanien, Frankreich und Italien mehrfach ausgezeichnet. Für ihr Album Midnight Stories erhielten sie 2021 den Frederic Award, den wichtigsten Musikpreis Polens, als Album des Jahres – Zeitgenössische Musik.

Tickets sind erhältlich an der Museumskasse des Klosters Jerichow im Vorverkauf zu einem Preis von 29 Euro (ermäßigt 26 Euro) und an der Abendkasse für 33 Euro (ermäßigt 30 Euro) und online unter www.reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.