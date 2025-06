Drei Tage wurde vom 20. bis 22. Juni 2025 in Oschersleben rund um den Hackelberg gefeiert. Sei es im Schaustellerpark, auf der Streetfoodmeile oder an der Showbühne – der sommerlichen Hitze zum Trotz.

Das sind die schönsten Fotos vom Stadtfest in Oschersleben

Veranstaltung in Oschersleben

Besucher des Oschersleber Stadtfestes lassen es sich in einem schattigen Plätzchen vor der Bühne am Hackelberg gut gehen.

Oschersleben - Auf und rund um den Hackelberg lockte das Stadtfest der Bodestadt vom 20. bis 22. Juni 2025 viele Besucher an. Nach einigen Neuerungen im vergangenen Jahr, wurde diesmal nun an dem offenbar bewährtem Veranstaltungskonzept festgehalten: An drei Tagen wurden den Oscherslebern und den Gästen von außerhalb einen Mix aus Bühnenprogramm, Schaustellerpark und Streetfoodmeile geboten.