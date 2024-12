Genthin - In der Freiwilligen Feuerwehr rumort es. Stadtwehrleiter Christian Giese hat zu Weihnachten in einer Grußbotschaft an seine Kameraden seinen Rücktritt angekündigt. In dieser Woche folgte nun das Dementi. Hintergrund seines Rücktritts sollen Unstimmigkeiten mit der Verwaltung gewesen sein.

