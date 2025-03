Zum Lachen in den Keller? Nee, zum Lachen auf die Bühne! Der Genthiner Carneval Club brachte mit Kostümen zum Schreien und Pointen auf die Zwölf Stimmung in den Lindenhof.

„Stellen Sie Ihre Sitze aufrecht, wir starten den Flug der GCC-Airline durch die Vier Jahreszeiten.“ Nachdem Kapitän Jens Rohland die Gäste im zur A380 umfunktionierten Lindenhof begrüßt hatte, gab es letzte Instruktionen für den Flug – und dann ging es auf eine turbulente Reise durch die Jahreszeiten.

Festsitzung Genthiner Carneval Club GCC im Februar 2025 Mike Fleske

Immer eingeleitet von kurzen Auftritten der Tänzerinnen der Schweißgirls, die ihre Auftritte in Musik und Ausstattung an die jeweiligen Monate angepasst hatten. Unterwegs durften die Besucher vom GCC bereitgelegte Bordpäckchen öffnen und erlebten Witz, Tanz und Gesang. Außerdem kehrte „Rückblicker“ Bernhard Horn aus dem Ruhestand zurück, bekam aber mächtig Konkurrenz von einem Kindertrio, das ihm mit spitzen Bemerkungen über den Alltag in Genthin nicht nachstand. Ob Schule, Stadtpolitik oder Urlaub: „Wie heißt ein Navi aus Papier? Atlas.“

Und nicht nur in der Kinderbütt wurde gesungen, auch ein Damentrio gab ein Stelldichein. Die Drei stellten fest, dass sie mal wieder in eine richtige Stadt möchten, daher sangen sie frei nach Vicky Leandros: „Dagmar, wir fahr’n nach Burg.“ Natürlich gab es wieder kleine Spitzen gegen Stadträte und die Stadtentwicklung. Pfiffig gelang dem GCC diesmal die interaktive Einspielung von Flugzeug- und Jahreszeitenbildern auf den Bühnenhintergrund.