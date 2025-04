Frühling im Jugendhaus Kreativwerkstatt, Bienenwiese und Hochbeet: Was das Jugendhaus Parey im Frühling veranstaltet

Mit einem neuen Hochbeet und der zweitägigen Kreativwerkstatt wurden am Jugendhaus in Parey viele Aktionen rund um die Osterfeiertage angeboten. Was gemacht wurde und was für den Abschluss am Dienstag geplant ist.