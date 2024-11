Wie lässt sich der Leerstand in der Fußgängerzone bekämpfen? In der Stadt Burg werden neue Ideen von Händlern und Kunden zusammengetragen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) informierte sich bei einem Besuch in Genthin auch über den Einzelhandel und die Veränderungen durch Geschäftsschließungen in der Innenstadt.

Genthin. - Für Kunden von Geschäften in der Genthiner Innenstadt war das Jahr 2024 wahrlich nicht gut. Der Spielwarenhändler „A bis Z“ machte zu, die Drogeriefiliale Rossmann wechselte in einen Neubau, beim Juwelier am Markt hat der Ausverkauf begonnen. Es sieht nicht gut aus für den Handel in der Stadt. Doch ein Blick in die Nachbarstadt Burg macht Hoffnung.